2019/10/01 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بالصورة..متظاهرو محافظة بابل يصلون الى ساحة التحرير ببغدادهناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..متظاهرو محافظة بابل يصلون الى ساحة التحرير ببغداد المركز الخبري الوطني.

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