2019/10/01 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها في شط الكوفة

يتبع.



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انقاذ 24 شخصاً من ركاب الزورق في البصرة..



غالبيتهم من الزائرين

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، بدء تساقط الامطار في عدد من مناطق البلاد ابتداء من الخميس المقبل، فيما كشف وجود تذبذب بطقس البلاد، نتيجة اندماج تيارات هوائية من اوروبا مع السودان، تندفع نحو العراق.

وقال عطية في تدوينة على موقع

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (1 تشرين الاول 2019)، بأن القوات الامنية اعتقلت 15 متظاهراً في البصرة، قبيل انطلاق تظاهرة دعا لها ناشطون في المحافظة.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية اعتقلت 15 متظاهراً

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