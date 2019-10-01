الاستخبارات العسكرية تضبط مخبئاً يضم 600 كغم من الـTNT جنوبي بغداد

2019/10/01 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مخبأ يضم 600 كغم من مادة الـTNT"" جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة داهمت قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء ٢٥ الفرقة ١٧ وبالتعاون مع قوة من جهاز مكافحة الارهاب أحد المخابئ في ناحية اللطيفية بقضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد".

وأضافت أن "القوات ضبطت بداخل المخبأ ٦٠٠ كغم من مادة الـ TNTشديدة الانفجار، حيث تم نقل المادة والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها"، مبينة أن "مفارز الجهد الهندسي للفرقة تكفلت بتدمير الموقع بشكل نهائي".

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