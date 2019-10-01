غوغل تطور سترة جينز ذكية: ترد على اتصالاتك وتلتقط لك السيلفي

2019/10/01 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية أنها تطور حاليا "سترة ذكية" يمكنها أن ترد بدلا منك على المكالمات الهاتفية وتلتقط صور السيلفي.

وأوضح تقرير نشر على موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن غوغل طورت سترة جينز ذكية جديدة بالتعاون مع شركة "ليفايس" لصناعة الملابس الجينز، وأطلقت عليها اسم "جاكيت تراكر".

تم دعم السترة بتقنية جديدة أطلق عليها "غوغل جاكارد"، والتي تدعم تقنية بلوتوث يتم تثبيتها في الكفة اليسرى للسترة، التي تعمل بمثابة لوحة لمس تتمكن من التحكم في الموسيقى وعدد من التطبيقات.

​كما تم دعم السترة بمستشعرات في طرف الأكمام، والتي تطلق اهتزازات لبعض أنواع من الإشعارات، وتلك السترة الذكية لا تزال غير قابلة للغسل تماما.

ويمكن من خلال طرف الكم الأيسر، التحكم في كل شيء بالهاتف تقريبا، كما تعمل أيضا عن طريق الإيماءات، سواء التمرير السريع لأعلى، أو السحب لأسفل، أو النقر المزدوج، أو الغطاء.

​وتتمكن السترة من برمجتها للعمل مع المزيد من التطبيقات، بجانب القدرة على التحكم في الموسيقى والرد على المكالمات، يمكنك أيضا استخدام الإيماءات لالتقاط صورة شخصية لهاتفك أو تشغيل مساعد غوغل أو الحصول على نظرة عامة على يومك استنادا إلى التقويم وظروف حركة المرور الحالية.

هناك أيضا ميزة جديدة "دائما معا"، يمكنها إرسال تنبيه إليك إذا انفصلت عن هاتفك أثناء ارتداء السترة.

السترة نفسها متوفرة الآن بأحجام عدة وللرجال والنساء أيضا، والسعر قريب جدا من أسعار السترات العادية، يبلغ سعر السترة الذكية حوالي 248 دولارا.

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