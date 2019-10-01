الاستخبارات: ضبط 600 كغم من مادة الـ TNT داخل مخبأ جنوب بغداد

2019/10/01 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، ضبط 600 كغم من مادة الـ "TNT" شديدة الانفجار داخل مخبأ جنوب بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة داهمت قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء ٢٥ الفرقة ١٧ وبالتعاون مع قوة من جهاز مكافحة الإرهاب أحد المخابئ في اللطيفية بقضاء المحمودية جنوب بغداد".

وأضافت المديرية، أن القوة "ضبط بداخل المخبأ ٦٠٠ كغم من مادة الـTNT شديدة الانفجار، حيث تم نقل المادة والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها، في حين تكفلت مفارز الجهد الهندسي للفرقة بتدمير الموقع بشكل نهائي".





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