2019/10/01 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم انهار حكم الأسرة الملكية في العراق صبيحة الرابع عشر من تموز الظافر 1958بزعامة الخالد عبد الكريم قاسم ومن أول بيانات الثورة استبدلت سلطة الملك الراحل بالحاكم العسكري المباشر وعرف العالم انبثاق الجمهورية العراقية الأولى وفجر الحكم الوطني .ألغيت دعاوي العشائر وسلطة الإقطاع في أول بيانات الثورة وفي غضون سنة واحدة رسخت الثورة نفسها عبر إقصاء الأسر المتسلطة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جاسم محمد كاظم - حكم الأسر والعوائل في العراق ج2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جاسم محمد كاظم - حكم الأسر والعوائل في العراق ج2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).