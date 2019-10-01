2019/10/01 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون ماركس بلا ماركسية عنوان مقالة مهمة للمفكر الفلسطيني أحمد برقاوي نشرها في العدد/57/ من مجلة الجديد اللندنية تاريخ1/10/2019 يُعيد فيها الاعتبار لماركس الفيلسوف.وجدت المقالة عميقة ومفيدة وتلائم ما أفكر فيه، لذلك كله أُعيد نشر مقاطع طويلة منها لتعميم الفائدة.والشكر طبعاً للدكتور أحمد برقاوي أستاذ الفلسفة ومدرسها: لقد ظهرت باسم ماركس أحزاب شيوعية واشتراكية في كل أنحاء العالم، وانتشرت ف......

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