2019/10/01 | 12:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبدالرزاق_دحنون ماركس بلا ماركسية عنوان مقالة مهمة للمفكر الفلسطيني أحمد برقاوي نشرها في العدد/57/ من مجلة الجديد اللندنية تاريخ1/10/2019 يُعيد فيها الاعتبار لماركس الفيلسوف.
وجدت المقالة عميقة ومفيدة وتلائم ما أفكر فيه، لذلك كله أُعيد نشر مقاطع طويلة منها لتعميم الفائدة.
والشكر طبعاً للدكتور أحمد برقاوي أستاذ الفلسفة ومدرسها: لقد ظهرت باسم ماركس أحزاب شيوعية واشتراكية في كل أنحاء العالم، وانتشرت ف......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالرزاق دحنون - ماركس بلا ماركسية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجدت المقالة عميقة ومفيدة وتلائم ما أفكر فيه، لذلك كله أُعيد نشر مقاطع طويلة منها لتعميم الفائدة.
والشكر طبعاً للدكتور أحمد برقاوي أستاذ الفلسفة ومدرسها: لقد ظهرت باسم ماركس أحزاب شيوعية واشتراكية في كل أنحاء العالم، وانتشرت ف......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالرزاق دحنون - ماركس بلا ماركسية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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