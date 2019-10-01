2019/10/01 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مخبأ يضم 600 كغم من مادة الـTNT”” جنوبي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، انه “استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة داهمت قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء ٢٥ الفرقة ١٧ وبالتعاون مع قوة من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مخبئاً يضم 600 كغم من الـTNT جنوبي بغداد المركز الخبري الوطني.

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