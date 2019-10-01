ضبط 600 كيلوغرام من الـ TNT في احد أوكار داعش بالمحمودية

2019/10/01 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،اليوم الثلاثاء، ضبط 600 كيلوغرام من الـ TNT في احد أوكار داعش في قضاء المحمودية جنوبي بغداد.

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