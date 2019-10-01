2019/10/01 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اتفقت الكتل السياسية في اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء على اختيار السياسي المستقل عبد الرحمن مصطفى رئيساً لقائمة التحالف الكوردستاني لخوض انتخابات مجالس المحافظات.

ومصطفى هو أول محافظ لكركوك بعد سقوط النظام السابق عام 2003.



وشغل منصبه حتى عام 2011.

واتفقت الكتل الكوردية يوم السبت الماضي على الدخول بقائمة موحدة لخوض الانتخابات المحلية العراقية في المحافظات التي تضم مناطق متنازع عليها.

وتم الاتفاق على تسمية القائمة التي ستخوض الانتخابات باسم التحالف الكوردستاني مثلما جرت العادة في كل انتخابات محلية وعامة في العراق.

وذكرت مصادر سياسية مطلعة لكوردستان 24 أن القوى السياسية ستعقد في الاسبوع المقبل اجتماعاً في اربيل لبحث آلية خوض التحالف الكوردستاني انتخابات مجالس المحافظات.

وقال أحد المصادر إن الاجتماعات ستعقد يومي السبت والاحد المقبلين.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة في مطلع نيسان ابريل المقبل بما يشمل المناطق المتنازع عليها كافة ومنها كركوك.

وذكرت المصادر أن الاجتماع سيخصص لانتخاب رئيس وشعار للقائمة التي ستخوض الانتخابات المحلية العراقية في اربع محافظات تضم مناطق متنازع عليها.

والى جانب القوائم العربية والتركمانية، سيخوض الكورد بهذه بقائمة التحالف الدولي الانتخابات في كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى حيث تضم مناطق متنازع عليها شاسعة تبدأ من سنجار وصولا الى خانقين.

وتخضع معظم تلك المناطق لسيطرة الحكومة الاتحادية منذ أن انسحبت منها قوات البيشمركة في 16 من تشرين الاول اكتوبر 2017 في اعقاب استفتاء الاستقلال من العام نفسه.

وإذا ما نجح العراق في اجراء الانتخابات المحلية فستكون الاولى بعد اعلان هزيمة تنظيم داعش في حرب استنزفت موارد مالية هائلة على مدى ثلاث سنوات.



وتجرى الانتخابات المحلية في العراق كل اربع سنوات، مثلما هو الحال بالنسبة للانتخابات التشريعية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخاب محافظ سابق لكركوك رئيساً لقائمة التحالف الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخاب محافظ سابق لكركوك رئيساً لقائمة التحالف الكوردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).