2019/10/01 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقاذ امرأة حاولت الانتحار في شاطئ الكوفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/01 | 12:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ امرأة حاولت الانتحار في شاطئ الكوفة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ امرأة حاولت الانتحار في شاطئ الكوفة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).