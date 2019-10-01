2019/10/01 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني- افتتح محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم الثلاثاء، جسر سنحاريب على نهر الخوصر،لافتا إلى ان نهاية العالم الحالي سيشهد تأهيل الجسر الثاني في المدينة.وقال المرعيد، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” ،نسخة منه ، إن “خطة الاعمار المتبعة في تنفيذ مشاريع تأهيل الجسور أعدت برنامجا عمليا لإكمال العديد من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرعيد يفتتح جسر سنحاريب في نينوى المركز الخبري الوطني.

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