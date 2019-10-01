النقل تسفير مادة زيت الغاز من مصفى الشعيبة بالبصرة الى مستودعات نفط الحلة

2019/10/01 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، احدى تشكيلات وزارة النقل، الثلاثاء، عن نقل اكثر من (1000) حوض من مادة زيت الغاز من مصفى الشعيبة الى مستودعات نفط الحلة عبر خطوط السكك الحديد العراقية.

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