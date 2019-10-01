لزيادة وعي النساء.. كوردستان يسجل انخفاضا بمعدل المصابين بسرطان الثدي

2019/10/01 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجل اقليم كوردستان انخفاضا باعداد المصابين بسرطان الثدي.وقالت مديرة مركز تحديد امراض سرطان الثدي سوزان هوشيار، في حديث للصحفيين، ان كوردستان سجل اصابة ثلاثين شخصاً في عام 2017 ليرتفع العدد الى 40 في 2018.واضافت انه منذ بداية العام الحالي الى نهاية الشهر المنصرم ايلول تم تسجيل 16 حالة اصابة فقط، مرجعة ذلك الى واضافت ارتفاع معدل التوعية لدى النساء في اقليم كوردستان.وتابع انه سيتم اطلاق حملة توعوية في المدن والقرى ومخيمات النازحين في اقليم كوردستان.

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