بالفيديو.. تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد

2019/10/01 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد الان في ساحة التحرير Posted by ‎محمد سلمان‎ on Tuesday, 1 October 2019

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