بالوثيقة.. عشيرة النائب السابق عن دولة القانون خالد الأسدي تتبرأ منه ومن أخوته

2019/10/01 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محافظ كركوك الأسبق عبد الرحمن مصطفى رئيساً لقائمة التحالف الكردستاني الانتخابية

يتبع.



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بغداد اليوم _ بابل

افاد مصدر في مجلس محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، بفشل المجلس في عقد جلسته المقرر عقدها اليوم، بسبب انسحاب كتلة المعارضة منها.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس محافظة بابل فشل في عقد جلسة له كان من المقرر عقدها ال

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، الثلاثاء، 01 تشرين الأول، 2019، الى وحدة الموقف امام اعتداءات اسرائيل على مقرات الحشد الشعبي.

وقال فيحان خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "‏اعلان

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