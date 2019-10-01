2019/10/01 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن معاون محافظ البصرة حسن النجار، اليوم الثلاثاء، إن العام الحالي سيشهد تثبيت كافة موظفي العقود في مديريّة تربية البصرة.

وقال النجار في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الخطوة القادمة ستشهد تثبيت عقود التربية وفق قرار مجلس الوزراء، وخلال هذا العام سيجري تثبيت كافة العقود ضمن درجات الحذف والاستحداث لعام 2019".

واكد أن "الدرجات كافية لجميع موظفي العقود وتزيد على أعدادهم، وسيعلن عن تلك الزيادة في حينها".

وأضاف أن "لجنة الاعتراضات الخاصة بالأسماء المعلنة مؤخراً لتثبيت 63 موظفاً على ملاك مديريّة التربية، وبصفة (م.ملاحظ، م.مدقق، م.محاسب، م.مبرمج، كاتب)، قد باشرت أعمالها منذ يوم الأحد الماضي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: عام 2019 سيشهد تثبيت كافة العقود التربويّة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة: عام 2019 سيشهد تثبيت كافة العقود التربويّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).