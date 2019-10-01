نائبة عن ميسان تطالب بالزام الشركات المستثمرة بتوفير الوظائف لأبناء المحافظة

2019/10/01 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت النائبة عن محافظة ميسان دلال الغراوي، اليوم الثلاثاء، وزارة النفط والحكومة المحلية بتوفير فرصة العمل للعاطلين عن العمل من أبناء المحافظة.

واكدت الغراوي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، على "أهمية خلق فرص عمل للخريجين باعتبار ذلك استحقاق وليس منّه من الحكومة".

ودعت إلى "إبعاد الوظائف في شركة نفط ميسان عن المحاصصة الحزبية والمجملات على حساب على استحقاق المواطنين".

واستغربت الغراوي، "الاستعانة بالعمالة الأجنبية للعمل في الشركات النفطية المستثمرة في ميسان في ظل ارتفاع معدلات البطالة".

وشددت على "ضرورة وضع معايير و ضوابط ضمن الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية تلزمها بتوفير الوظائف للعراقيين".

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