2019/10/01 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني- اكدت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الثلاثاء، ان الرد على العدوان الاسرائيلي الذي استهدف فصائل الحشد الشعبي بطائرات مسيرة سيكون عبر تقديم شكوى لدى الامم المتحدة.وقال عضو الكتلة فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني “، انه “بعد اعلان نتائج التحقيقات بشان قصف المواقع التابعة للحشد الشعبي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون النيابية : سنقدم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد انتهاكات إسرائيل المركز الخبري الوطني.

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