أفنان القاسم - يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين 8

2019/10/01 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم هو والمملكةهو تنتياهو أو جانتس أو أي زعيم إسرائيلي، تفرقهم السلطة، ويجمعهم منطقها، فتقول إحدى شخصياتي الروائية فيما معناه: لو تفرقوا فيما بينهم وماتوا لنهضوا من الموت ليتَّحِدوا ضدك! لكنه يبقى كلام روايات، المعاني غير الحقائق، لكن المعاني تبقى للعبرة، للإمساك بالأمور التي تتبدل ونحن نتبدل معها.حالة نتنياهو ميئوس منها، فهو لهوسه بشخصه، يصبح مركز العالم، ويجعل من إسرائيل محوره، فيتماهى بها،......

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