خليل عبد العزيز - الإعلام الشمولي في الاتحاد السوفيتي.

2019/10/01 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_عبد_العزيز تعتبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك المقروءة وسيلة حيوية للتأثير الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والبيئي على الفرد والمجتمع، وتساهم في بناء منظومة الأفكار المعرفية لديهما وتنمي القدرات على التفاعل والاستيعاب والتحليل ومن ثم اتخاذ المواقف وفق فكر وسلوك بعينه، ويكون تأثيرها قويا وقادرا على نشر سلوك ومفاهيم ورؤى لنمط فكري مجتمعي معين، لذا نراها قادرة فعلاً على تغيير سلوك الأفراد والجما......

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