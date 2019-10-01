الفياض يبحث مع مستشار الأمن القومي التونسي تعزيز التعاون المشترك

2019/10/01 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الامن الوطني فالح الفياض اليوم الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي التونسي تعزيز التعاون المشترك.

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