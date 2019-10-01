دور القهوة في تعزيز الاداء البدني والذهني لدى الرياضيين

2019/10/01 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على عكس ما يعتقد الكثير من الناس وخاصة الرياضيين منهم على ان للقهوة تاثير سلبي على الاداء البدني والذهني للاعبين او ممن يمارس الرياضة المنتظمة .

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