نائب: الرد أصبح واجباً بعد ثبوت تورط الكيان الصهيوني بقصف مواقع الحشد

2019/10/01 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، الثلاثاء، أن الرد أصبح "واجباً" بعد ثبوت تورط إسرائيل بقصف مواقع الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة كانت "تنطلق من القواعد الأميركية" في العراق.

وقال سالم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بعد ثبوت تورط الكيان الصهيوني بقصف مواقع الحشد الشعبي صار الرد واجباً"، مضيفاً: "أحيي رئيس الوزراء لصراحته الشجاعة بكشف حقيقة نتائج التحقيق".ودعا سالم إلى "إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية لأنها أخلت بالاتفاقية ولم تحمي الأجواء العراقية بل أن الطائرات الصهيونية المسيرة كانت تنطلق من القواعد الأميركية في العراق".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد، أمس الاثنين، على وجوب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وفيما رأى أن إسرائيل هي فقط من تريد اندلاع الحرب، لفت إلى أن التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك.





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