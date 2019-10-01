2019/10/01 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- اكد عضو اللجنة المالية النيابية ، عبد الهادي السعداوي ،الثلاثاء، ان حكومة الاقليم عليها ديون بما يقارب 100 مليار دولار ، موضحا لاموازنة لاقليم كردستان لسنة 2020 الا بعد تسديد الديون.وقال السعداوي في تصريح لـ/SNG/ ، انه “لاتوجد اي موازنة لاقليم كردستان حتى الساعة” ، مؤكدا انه ” لايمكن ان يتم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية ترهن موازنة الإقليم لسنة 2020 بتسديد “الديون”) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية ترهن موازنة الإقليم لسنة 2020 بتسديد “الديون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).