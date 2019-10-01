كوريا الشمالية تعلن إجراء محادثات نووية مع أمريكا السبت‎

2019/10/01 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت كوريا الشمالية الثلاثاء أنها ستجري محادثات حول الملف النووي على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة السبت، في مؤشر على استئناف المفاوضات بعد انهيار قمة في شباط الماضي.

واتفق الجانبان على إجراء "اتصال مبدئي" في الرابع من تشرين الأول وعقد مفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي.وأضافت: "أتوقع أن تسهم مفاوضات فرق العمل في تسريع التطور الإيجابي للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة"، دون الكشف عن مكان عقد المحادثات.



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