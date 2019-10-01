شركات الرقائق تقود المكاسب في أوروبا وأسهم شركات الطيران تصعد

2019/10/01 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، إذ قادت شركات موردة لأبل المكاسب بعد تقرير عن مبيعات قوية لهواتف آيفون وقفزت أسهم شركات الطيران بعد نظرات متفائلة حيال القطاع من قبل بنك أوف أمريكا ميريل لينش.

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