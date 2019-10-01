التعليم الكوردستانية تخفض اجور الدراسة الجامعية للتعليم الموازي

2019/10/01 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر مجلس وزارة العليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان تخفيض اجور التعليم الموازي في الجامعات الحكومية بنسبة 40%.

وقرر المجلس في اجتماع عقده اليوم اجراء مراجعة للأجور الدراسية المسائية في الجامعات الحكومية، والجامعات والمعاهد الاهلية والخاصة ايضا.

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