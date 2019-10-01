بالصور.. متظاهرو ساحة التحرير يصلون الى جسر الجمهورية

2019/10/01 | 13:40

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بغاد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الثلاثاء (01 تشرين الأول، 2019) على صورة لوصول متظاهري ساحة التحرير الى جسر الجمهورية، وسط العاصمة بغداد.

بغداد اليوم-بغداد

صدقت محكمة تحقيق الشعب، الثلاثاء (1 تشرين الأول 2019)، اعترافات عصابة مكونة من ثلاثة متهمين، قامت بخطف طفل في منطقة الشعب شمالي بغداد ومساومة ذويه.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وثقت عدسة "بغداد اليوم"، التظاهرات التي تشهدها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما رفع المتظاهرون صورة القائد السابق لقوات مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي، والذي اُحيل الى إمرة وزارة الدفاع بقرار من رئيس مجلس الوزر

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف والمنشآت، الثلاثاء (01 تشرين الأول، 2019) انقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها في شط الكوفة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "امرأة ألقت نفسها وسط شاطئ الكوفة مح

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