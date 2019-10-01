تقرير أممي: مصرع أكثر من ألف مهاجر في البحر المتوسط هذا العام

2019/10/01 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من ألف مهاجر توفوا في البحر المتوسط هذا العام.

واشارات المفوضية في تقريرها الى انه العام السادس على التوالي الذي يتخطى فيه هذا العدد حاجز الألف، بحسب وسائل اعلام غربية.

وقال تشارلي ياكسلي، المتحدث باسم المفوضية في بيان: "المفوضية تدعو بإلحاح إلى زيادة قدرات البحث والإنقاذ بما في ذلك عودة سفن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عمليات البحث والإنقاذ والإقرار بالدور الحاسم الذي تقوم به سفن المنظمات غير الحكومية في إنقاذ حياة الناس في البحر".

وتقول المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 15 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء عبور البحر المتوسط منذ عام 2014.

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