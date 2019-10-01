الحشد يسير دوريات نهرية في بحيرة حمرين لتأمين زوار الأربعينية

2019/10/01 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

أعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن تسيير دوريات نهرية في بحيرة حمرين لتأمين طريق زائري الأربعينية.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "قوة من اللواء الثالث والعشرون واستخبارات قيادة عمليات الحشد في ديالى، سيرت دوريات نهرية في بحيرة حمرين والمناطق المجاورة لها ضمن خطط تأمين طرق زوار الإمام الحسين (عليه السلام)".

واضافت ان "جهد الحشد الشعبي يستمر في مختلف قواطع المسؤولية بتأمين الطرق لاداء الزيارة الاربعينية ومنع وقوع اي خرق أمني يعكر اجواء الزيارة".

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