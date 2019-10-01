2019/10/01 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني- أعلن معاون محافظ البصرة حسن النجار، اليوم الثلاثاء، إن العام الحالي سيشهد تثبيت كافة موظفي العقود في مديريّة تربية البصرة.وقال النجار في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، إن “الخطوة القادمة ستشهد تثبيت عقود التربية وفق قرار مجلس الوزراء، وخلال هذا العام سيجري تثبيت كافة العقود ضمن درجات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص معاون محافظ البصرة: عام 2019 سيشهد تثبيت العقود التربويّة المركز الخبري الوطني.

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