وزير العمل يؤكد اهمية توفير التخصيصات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة

2019/10/01 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان اليوم الثلاثاء، اهمية توفير التخصيصات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة.

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