عشيرة النائب السابق خالد الاسدي تتبرا منه

2019/10/01 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- تبرأت عشيرة بني أسد من النائب السابق عن دولة القانون خالد الاسدي.وبحسب وثيقة صادرة عن العشيرة، فأن سبب البراءة جا نظراً لـ”الاساءات المتكررة من قبله واخوانه لأبناء القبيلة ولغيرهم والاساءة لرموز بني أسد آل خيون”.

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