2019/10/01 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تبرأت عشيرة بني أسد من النائب السابق عن دولة القانون خالد الاسدي.واوضحت وثيقة صادرة عن العشيرة، أن سبب البراءة جاء نظرا للإساءات المتكررة من قبله واخوانه لأبناء القبيلة ولغيرهم والاساءة لرموز بني أسد آل خيون”.وبحسب مصدر مطلع لـ”المركز الخبري الوطني”، فان قرار التبرأه من النائب السابق خالد الأسدي جاء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..عشيرة بني اسد تتخلى عن النائب السابق خالد الاسدي المركز الخبري الوطني.

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