الهاتف Realme X2 Pro قادم في المستقبل القريب مع المعالج +Snapdragon 855

2019/10/01 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الهاتف Realme X2 في الأسبوع الماضي مع المعالج Snapdragon 730G، ويبدو أن نسخة Pro من هذا الهاتف ستصل في وقت أقرب مما كان متوقعًا في الأصل.

أوضح السيد Xu Qi Chase، كبير مسؤولي التسويق في الشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف الرائد الأول لشركة Realme والذي سيضم المعالج +Snapdragon 855 سيصدر قريبًا، وإسمه الرمزي هو Super Warrior/Samurai.



ومن المثير للإهتمام، أن Xu Qi Chase نشر منشوره بإستخدام جهاز يُدعى ” Realme X2 Pro Super Samurai “، مما يؤكد إلى حد كبير إسم الجهاز الجديد.

لسنا متأكدين بعد ما إذا كانت شركة Realme تخطط لترقية المعالج فقط أم لا.



في التعليقات تحت منشور Xu Qi Chase، يقول المشجعون أنهم يريدون الشحن السريع بقوة 65W وبطارية بسعة 4500mAh على الأقل.



طلب آخر من المشجعين هو واجهة خلفية حمراء علمًا أن Realme 2 هو أخر هاتف من الشركة يأتي بهذا اللون.

في وقت لاحق، أكد لنا السيد Xu Qi Chase أن الهاتف الجديد يُعتبر ” خطوة مهمة ” في نهج الشركة للقفز إلى الأمام في المنافسة، وسيظل جهازًا يثير حماس الشباب.



من الواضح أن الشركة ستقدم أخيرًا هاتفًا ذكيًا مع معالج رائد، ولكن يبقى السؤال الكبير هو كم سيكلف، وما إذا كان سيكون إقتصاديًا مثل هواتف Realme الأخرى في الفئات الأخرى.

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