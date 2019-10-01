2019/10/01 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على اثنين من الإرهابيين في الانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع فوج الأول لواء ٤١ والفوج الأول لواء ٣٨ تمكنت من إلقاء القبض على أثنين من الإرهابيين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في الانبار المركز الخبري الوطني.

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