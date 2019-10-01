العراق يحقق ايرادات من تصدير النفط باكثر من 6 مليار دولار

2019/10/01 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (107 ) مليون (276 ) الف و( 327 )، بايرادات بلغت (6) مليارات و( 345) مليونا و (289 ) الف دولار.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (103) مليونا و( 10 ) الف و (306) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليون و( 166) الف و( 848 ) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة ( 877) الفا و ( 196 ) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة الى الاردن (221) الف و(977) برميلا .واشار الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 3 ) ملايين و( 576) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 3 ) ملايين و( 434 ) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 106 ) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (29 ) الف برميل ، وبلغ المعدل اليومي للتصدير الى الاردن (7) الف برميل .واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 59.149 ) دولارا .

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