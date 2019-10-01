وصول ممثل فيفا الايراني احمدي فاهيت الى العاصمة بغداد للاطلاع على قضية الدعاوى القضائية ضد موظفي اتحاد الكرة

2019/10/01 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصولممثلفيفاالايرانياحمديفاهيتالىالعاصمةبغدادللاطلاععلىقضيةالدعاوىالقضائيةضدموظفياتحادالكرة

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