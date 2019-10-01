2019/10/01 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القوات الأمنية تمنع المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء

يتبع.



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بغاد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الثلاثاء (01 تشرين الأول، 2019) على صورة لوصول متظاهري ساحة التحرير الى جسر الجمهورية، وسط العاصمة بغداد.

وتظهر الصور، وصول متظاهري ساحة التحرير، الى جسر الجمهورية، وسط العاصمة بغداد.

وشهدت عدة محافظ

بغداد اليوم-بغداد

صدقت محكمة تحقيق الشعب، الثلاثاء (1 تشرين الأول 2019)، اعترافات عصابة مكونة من ثلاثة متهمين، قامت بخطف طفل في منطقة الشعب شمالي بغداد ومساومة ذويه.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وثقت عدسة "بغداد اليوم"، التظاهرات التي تشهدها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما رفع المتظاهرون صورة القائد السابق لقوات مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي، والذي اُحيل الى إمرة وزارة الدفاع بقرار من رئيس مجلس الوزر

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