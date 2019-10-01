ديون توماس كوك لقطاع السياحة التركي 381 مليون دولار

2019/10/01 | 14:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال المجلس الاستشاري للسياحة في تركيا يوم الثلاثاء إنه يقدر مديونيات شركة توماس كوك للقطاع السياحي المحلي بما يتجاوز 350 مليون يورو (381.08 مليون دولار)، مضيفا أن من المستحيل سداد هذا الحجم من الديون في الأجل القصير أو المتوسط.

وانهارت توماس كوك، أقدم شركة سياحية في العالم، الأسبوع الماضي، تاركة ما يزيد على نصف مليون سائح وقد تقطعت بهم السبل في أنحاء العالم.



وقالت وزارة السياحة التركية إنها تعمل مع وزارة المالية لتقديم حزمة قروض للشركات التي تأثرت بانهيار توماس كوك.

وقال المجلس الاستشاري، الذي يضم أعضاء من اتحادات السياحة التركية، إنه يتعين أن يُعرض على الشركات حزم قروض أكبر بكثير مما تعتزم الحكومة تقديمه بقيمة 50 مليون يورو، فضلا عن ضرورة أن تكون تلك القروض لفترات استحقاق أطول وبسعر فائدة منخفض وفترة سماح مدتها ثلاثة أعوام.

وأضاف المجلس أن الأولوية يجب أن تكون للشركات الصغيرة عند منح هذه القروض.

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