مصدر: اوديشو سيحضر تدريبات الجوية

2019/10/01 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر في نادي القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، ان المدرب ايوب اوديشو سيعود لتدريبات فريق القوة الجوية.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "الوحدة التدريبية لهذا اليوم في الساعة الرابعة عصرآ على ملعب القوة الجوية ستكون بحضور جميع اعضاء الفريق من الكادر التدريبي بقيادة ايوب اوديشوا ومساعديه والمشرف البرازيلي مهدي جاسم،

بالاضافة الى جميع اللاعبين بما فيهم المحترفين الجدد بكري المدينة وريتشارد بافور".

يشار الى انه المدرب وبعض اللاعبين لم يحضروا لتدريب الفريق يوم امس بسبب عدم استلام الدفعة الاولى من عقودهم وتأخرها من قبل وزارة الدفاع.

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