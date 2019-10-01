العلاقات النيابية تطالب إيران بالتحقيق في الاعتداء على موظفين عراقيين في مشهد

2019/10/01 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد طالبت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، اليوم الثلاثاء، السلطات الإيرانية بالتحقيق في حادثة اعتداء أجهزة الأمن الإيرانية بالضرب على موظفين اثنين بالخارجية العراقية بمدينة مشهد.

وقال رئيس اللجنة، شيركو ميرويس، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “العلاقات النيابية تتابع مع وزارة الخارجية احوال الجالية العراقية في الخارج، وتؤشر مواضع الخلل والاخفاق وبما ينسجم مع سمعة وقيمة الفرد العراقي في البلدان المستضيفة انطلاقاً من مسؤولتنا الوطنية والاخلاقية، فيما تتعامل بجدية عالية مع كل المعلومات التي تردنا عبر القنوات الرسمية والشعبية”.

وأضاف ميرويس، أن “اللجنة تابعت مؤخراً من خلال لجنة الصداقة العراقية – الايرانية مع القنصلية العراقية في مشهد الذي وقع على اثنين من موظفي وزارة الخارجية العراقية الذين تعرضوا الى الاعتداء الجسدي والاحتجاز القسري على ايدي القوات الامنية الايرانية، في وقت كان التحاقهم للعمل في السفارة العراقية لتسهيل دخول زوار ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) في ذكرى الاربعين”.

و طالب لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، السلطات الرسمية في ايران بـ”التحقيق في ملابسات هذا النوع من الاعتداءات وعدم تكرارها في المستقبل، وتقديم ايضاح من قبل السفارة الايرانية في بغداد حول ملابسات الحادث”، مطالبا بذات الوقت كما وزارة الخارجية العراقية بـ”تزويدنا ببيانات اجراءاتها التحقيقية ومواقفها الرسمية في هذا النوع من الاعتداءات”.

وكانت وثيقة رسمية صادرة عن القنصلية العراقية في مشهد، كشفت عن اعتقال أجهزة الأمن الإيراني، موظفين اثنين بعثتهما الخارجية العراقية في مهمة رسمية إلى هناك، و”الاعتداء عليهما بالضرب”، ثم سجنهما وطلب كفالة مالية مقابل إطلاق سراحهما “رغم تمتعهما بحصانة دبلوماسية”.

وتفيد الوثيقة المرسلة من القنصلية إلى مكتب وزير الخارجية محمد علي الحكيم، بإن “الجهات الأمنية الإيرانية رصدت في 28 أيلول الجاري، موظفين اثنين ‏موفدين من مركز وزارة الخارجية إلى البعثة العراقية في مشهد لغرض الزيارة الأربعينية، واعتدت عليهما بالضرب واعتقلتهما في الشارع”.‏

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