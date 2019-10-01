المالية النيابية تدعو الوزارة إلى الإسراع بإرسال موازنة 2020 وتكشف مقدار العجز التخميني

2019/10/01 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد دعا عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية إلى الإسراع بإرسال موازنة العام المقبل 2020 إلى البرلمان لدراستها.

وقال عبد الهادي السعداوي، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “موازنة العام المقبل لم ترسل من وزارة المالية الى مجلس النواب حتى اللحظة”، داعيا وزارة المالية إلى “الاسراع في استكمال الموازنة وارسالها الى مجلس النواب لمراجعتها ودراستها”.

وأوضح السعداوي، أن “الموازنة الحالية ليست قطاعية، وانما موازنة بنود، ولاتختلف عن الموازنات السابقة، وليس لديهم رؤية ضمن البرنامج الحكومي”.

وتابع، أن “مجلس النواب صوت ضمن قانون الادارة المالية ان لايزيد العجز في الموازنة على 3‎%‎ ، لان قانون الادارة المالية يدخل حيز التنفيذ بداية السنة المقبلة”، مبيناً أن “قانون الادارة المالية الزم وزارة التخطيط والمالية على ان لايزيد العجز 3‎%‎ وتوزع الموازنة على كافة المحافظات بحسب الكثافة السكانية والمظلومية وان تعطى الحصة الاكبر الى المحافظات لاعمارها ولا يعتمد على الحصة الوزارية وكذلك الايرادات المحلية تعود للمحافظات وان لاترسل الى الحكومة”.

وأشار عضو اللجنة المالية في البرلمان، إلى أن “العجز التخميني 72 تريليون ولحد الان لانعرف اجراءات الحكومة لتقليص العجز، حتى يمكن اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما نتتظر الجانب الحكومي لاجراء التغيرات”.

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