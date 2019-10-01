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النفط: ايرادات ايلول الماضي بلغت 6 مليارات و345 مليون دولار


النفط: ايرادات ايلول الماضي بلغت 6 مليارات و345 مليون دولار
2019/10/01 | 14:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النفط: ايرادات ايلول الماضي بلغت 6 مليارات و345 مليون دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/01 | 14:22.

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