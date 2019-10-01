كريستيانو رونالدو يلمح إلى موعد اعتزاله كرة القدم

2019/10/01 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، إلى الوقت الذي يمكن من خلاله أن يعتزل فيه كرة القدم.

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