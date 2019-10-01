2019/10/01 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس قائمة التحالف الكوردستاني عبد الرحمن مصطفى، اليوم الثلاثاء، المواطنين الكوردستانيين الى دعم قائمة التحالف الكوردستاني وعدم هدر اصواتهم.

وجاءت تعليقات مصطفى في اول تصريح له بعد انتخابه اليوم الثلاثاء رئيسا للقائمة.

واتفقت الكتل السياسية في اقليم كوردستان على اختيار السياسي المستقل عبد الرحمن مصطفى رئيساً لقائمة التحالف الكوردستاني لخوض انتخابات مجالس المحافظات.

ومصطفى هو أول محافظ لكركوك بعد سقوط النظام السابق عام 2003.



وشغل منصبه حتى عام 2011.

وقال مصطفى في مؤتمر صحفي "انه لشرف كبير لي أن يتم انتخابي رئيسا للتحالف الكوردستاني بإجماع من كافة الأحزاب".

واضاف "ان وحدة الصف التي نشهدها بين كافة القوى السياسية الكوردية هي محل رضى وسعادة لدينا جميعا".

ودعا مصطفى المواطنين الكوردستانيين الى دعم قائمة التحالف الكوردستاني وانتخابها وعدم هدر اصواتهم.

واتفقت الكتل الكوردية يوم السبت الماضي على الدخول بقائمة موحدة لخوض الانتخابات المحلية العراقية في المحافظات التي تضم مناطق متنازع عليها.

والى جانب القوائم العربية والتركمانية، سيخوض الكورد بهذه بقائمة التحالف الدولي الانتخابات في كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى حيث تضم مناطق متنازع عليها شاسعة تبدأ من سنجار وصولا الى خانقين.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة في مطلع نيسان ابريل المقبل بما يشمل المناطق المتنازع عليها كافة ومنها كركوك.

سوار أحمد

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