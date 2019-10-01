2019/10/01 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني – أعلنت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 584 نزيلاً خلال شهر أيلول الماضي.وذكرت الدائرة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، ان “العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ (584) نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم (43) مشمولاً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإفراج عن 584 نزيلاً خلال أيلول الماضي المركز الخبري الوطني.

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