العطار: للسياحة دور كبير في تنويع مصادر الاقتصاد الريعي

2019/10/01 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار, إلى أهمية العمل على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة.

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