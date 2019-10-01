2019/10/01 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سما الغربية عن استمرارها ببيع السيارات بنظام النقد والتقسيط لجميع الزبائن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفخامة بإسلوب جديد .. بايك X65 متوفرة الآن من سما الغربية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفخامة بإسلوب جديد .. بايك X65 متوفرة الآن من سما الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).